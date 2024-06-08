В Магаданской области выпал первый летний снег
МАГАДАН, 9 июн — РИА Новости. Первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону.
МАГАДАН, 9 июн — РИА Новости. Первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Снег в летний период в Магаданской области выпадает ежегодно. Обычно бывает два-три снегопада за теплое время года. Снег обычно быстро тает, перепады температуры воздуха достигают 30 градусов по Цельсию.
«Лето не перестает нас удивлять. Сегодня в некоторых районах Магадана и Ольского муниципального округа выпал снег. Ночью снег с дождем продолжится. Завтра температура в областном центре не превысит +6°C», — говорится в сообщении.
Спасатели также рекомендовали жителям не оставлять на ночь включённые электрообогреватели и не сушить на них вещи, отопительный сезон в регионе завершился в конце мая.