02:37 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд: высокая пожароопасность сохранится в европейской России только на юге

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожароопасность сохранится на следующей неделе в европейской части России только в Южном федеральном округе, при этом в Якутии 5-й класс пожароопасности будет действовать устойчиво. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в связи с тем, что зональные процессы, то есть перемещение воздушных масс по кругу широты, с запада, с Атлантики. Эти атлантические воздушные массы приводят к тому, что будут осадки. И уже с понедельника, только в Южном федеральном округе на европейской территории будут действовать 4−5-й классы пожарной опасности, там погода близкая к антициклональной», — сказал он.

По словам метеоролога, в начале этой недели практически на всей территории европейской части страны фиксировался чрезвычайный 5-й класс пожарной опасности.

Пожароопасность за счет осадков не прогнозируется и в Западной Сибири, и на Урале, и на Волге, добавил метеоролог.

При этом, по словам Вильфанда, на огромной территории Дальневосточного федерального округа, прежде всего в Якутии, класс пожарной опасности будет усиливаться. Осадки, которые выпадут в Забайкалье и в Бурятии, немного снизят класс пожарной опасности, но все равно он полностью не исчезнет, будет действовать 3−4-й классы, не 5-й. А в Якутии прогнозируются устойчивые 4−5-й классы пожарной опасности, заключил он.

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