Вильфанд: высокая пожароопасность сохранится в европейской России только на юге

«Сейчас в связи с тем, что зональные процессы, то есть перемещение воздушных масс по кругу широты, с запада, с Атлантики. Эти атлантические воздушные массы приводят к тому, что будут осадки. И уже с понедельника, только в Южном федеральном округе на европейской территории будут действовать 4−5-й классы пожарной опасности, там погода близкая к антициклональной», — сказал он.
По словам метеоролога, в начале этой недели практически на всей территории европейской части страны фиксировался чрезвычайный 5-й класс пожарной опасности.
Пожароопасность за счет осадков не прогнозируется и в Западной Сибири, и на Урале, и на Волге, добавил метеоролог.
При этом, по словам Вильфанда, на огромной территории Дальневосточного федерального округа, прежде всего в Якутии, класс пожарной опасности будет усиливаться. Осадки, которые выпадут в Забайкалье и в Бурятии, немного снизят класс пожарной опасности, но все равно он полностью не исчезнет, будет действовать 3−4-й классы, не 5-й. А в Якутии прогнозируются устойчивые 4−5-й классы пожарной опасности, заключил он.