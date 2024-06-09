В Турции ожидают рекордную жару
В июле-августе в Турции может быть зафиксирована рекордная жара, считает метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен.
В июле-августе в Турции может быть зафиксирована рекордная жара, считает метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен.
По всей вероятности, будут побиты рекорды. В 2023 году в Стамбуле, как известно, термометры показали 41,3 градуса и это был самый жаркий день за последние 85 лет. «В этом году будет 42−43. Будьте готовы», — предупредил синоптик.
Этим летом частыми будут «волны тепла», полагает Шен. Это когда в течение нескольких дней температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму.