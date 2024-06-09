16:57 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали «мегаливень» в Москве в День России

В Москве в День России, 12 июня, ожидается «мегаливень». Такой прогноз 9 июня вышел в Telegram-канале проекта «Метеовести» центра погоды «Фобос».

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«Если в понедельник на столицу прольется не более 6 мм дождя, то 11 июня прогнозируется 21 мм небесной влаги, а в среду ожидается залповый “мегаливень” интенсивностью до 41 мм, что составляет половину всей июньской нормы», — говорится в сообщении.

В День России пик тропических ливней и сильных гроз придется на время с 15:00 по 21:00 мск. Отмечается, что вероятными будут серьезные подтопления. При этом подобное количество осадков за всю новейшую историю страны еще не выпадало в этот день.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что количество осадков в Москве за июнь превысит норму, но лето будет теплым. Также синоптик отметил, что май в столице был жарким и недождливым.

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