21:33 (мск), источник: ТАСС

На юге Турции температура воздуха на неделе может превысить 40 градусов

СТАМБУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Турции, главным образом на юге, на предстоящей неделе вырастет на 6−12 градусов и превысит 40 градусов тепла. Такой она может сохраниться до конца июня, став самой высокой для этого времени года в сравнении с 2023 годом, сообщает телеканал A haber со ссылкой на местных сейсмологов.

Источник: Reuters

Как сообщил директор центра исследования климатических изменений Босфорского университета Левент Курназ, ожидать повышения температуры следует со вторника. «Во многих местах жара может стать рекордной, но она не достигнет 50 градусов, о чем утверждается», — сказал он.

О росте температуры в Турции до 40 градусов и выше сообщил и синоптик Ченгиз Челик. «Во вторник, в среду, четверг и пятницу мы ожидаем температуру на 6−12 градусов выше сезонной нормы. В районах Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, в Центрально-Анатолийском и Юго-Восточном регионах температура поднимется выше 35 градусов по Цельсию, на юге до 40 градусов и выше», — сказал он газете Sabah. По прогнозу Челика, в Стамбуле и Анкаре температура воздуха на неделе составит порядка 35 градусов, в Измире и Анталье — в районе 40.

Средняя температура воздуха в Турции для июня составляет 25−28 градусов. Вода в Средиземном и Эгейском морях в это время достигает 25 градусов. Жаркая погода на юге республики в летние месяцы становится причиной для возникновения природных пожаров.

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