На юге Турции температура воздуха на неделе может превысить 40 градусов

Как сообщил директор центра исследования климатических изменений Босфорского университета Левент Курназ, ожидать повышения температуры следует со вторника. «Во многих местах жара может стать рекордной, но она не достигнет 50 градусов, о чем утверждается», — сказал он.
О росте температуры в Турции до 40 градусов и выше сообщил и синоптик Ченгиз Челик. «Во вторник, в среду, четверг и пятницу мы ожидаем температуру на 6−12 градусов выше сезонной нормы. В районах Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, в Центрально-Анатолийском и Юго-Восточном регионах температура поднимется выше 35 градусов по Цельсию, на юге до 40 градусов и выше», — сказал он газете Sabah. По прогнозу Челика, в Стамбуле и Анкаре температура воздуха на неделе составит порядка 35 градусов, в Измире и Анталье — в районе 40.
Средняя температура воздуха в Турции для июня составляет 25−28 градусов. Вода в Средиземном и Эгейском морях в это время достигает 25 градусов. Жаркая погода на юге республики в летние месяцы становится причиной для возникновения природных пожаров.