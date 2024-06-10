Вильфанд спрогнозировал июльскую погоду на юге европейской России

«Очень жаркая погода на юге европейской России, температура будет в течение всей недели примерно на два-четыре градуса выше нормы. В Краснодарском крае 31−36 градусов, в Крыму — 30−35, в Ставропольском крае аналогичная ситуация. Ночные температуры — около 20 градусов, настоящая июльская погода», — сказал он.
Кроме того, температура 30−35 градусов прогнозируется в Ростовской области. Очень сильная жара, 35−36 градусов, ожидается во вторник и в среду на юге Центрального федерального округа — в Воронежской области, отметил Вильфанд.
Метеоролог добавил, что существенных осадков в континентальных регионах юга европейской России в первой половине недели не прогнозируется. В понедельник на юге Краснодарского края ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 20 м/с. На Северном Кавказе прогнозируется сильный грозовой дождь, град, ветер 20−25 м/с.
По-прежнему сложная погодная ситуация, по словам Вильфанда, на юге Красноярского края, где прогнозируется очень сильный дождь в виде ливней, грозы, град и ветер до 25 м/с. Такая же погода ожидается в Хакасии. В Омской области в понедельник и вторник будет сильный дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с. Аналогичная ситуация прогнозируется и в Иркутской области. Очень сильные дожди, грозы и град ожидаются также и в Республике Алтай, заметил метеоролог.