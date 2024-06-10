Как избавиться от муравьев на даче при помощи соли?
Эксперт призвал к осторожности при использовании хлорида натрия.
Эксперт призвал к осторожности при использовании хлорида натрия.
Большинство дачников свято убеждены: против любой садово-огородной напасти существует простое «народное» средство. Которое, ко всему прочему, еще или очень дешево, или вообще гроша ломаного не стоит. Вот, например, обычная поваренная соль. Как и против кого только не пытаются ее использовать. Вот хоть против докучливых муравьев. А есть ли от нее в этом смысле толк?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Откровенно говоря, я бы не назвал обычную поваренную соль панацеей от муравьев, а равно и сорняков, против которых ее также частенько пытаются применять. Все просто.
Соль срабатывает только в том случае, когда ее водяным раствором вы заливаете муравейник, либо подземные ходы, по которым муравьи пробираются к вам на участок. Но с таким же успехом вы можете развести в той же воде и, скажем, соду или нашатырный спирт. Последний, кстати, еще и лучше сработает — известно, что муравьи очень не любят резкие запахи.
В кристаллическом виде соль в борьбе с муравьями абсолютно бесполезна. Хоть все дорожки муравьиные ею усыпьте — обойдут и проложат новые. При этом вам может на время показаться, что они исчезли совсем (соль сработала), но это вовсе не так: спустя короткое время вы в этом с неудовольствием убедитесь.
А вот вред почве поваренная соль нанести может очень даже легко, особенно если вы переусердствуете с ее количеством, в слепой надежде на спасение от муравьев. Хлор вообще не очень любим садовыми и огородными культурами, вы тут вдруг увеличиваете его концентрацию в почве. Это совершенно ни к чему. Гораздо больший эффект дадут либо пахучие растения, либо, допустим, пара-тройка ящериц, поселившаяся в каком-нибудь тихом уголке, ведь они способны истребить муравьев в очень короткие сроки, переключившись затем на другой, доступный им вид пищи. Да и простейших ловушек — наподобие емкостей с небольшим количеством сладкого сиропа — никто не отменял — они будут намного полезней соли в плане борьбы с засильем муравьев. Так что имейте это в виду.