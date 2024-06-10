Сегодня Землю накроет магнитная буря
У метеозависимых может ухудшиться самочувствие.
У метеозависимых может ухудшиться самочувствие.
Сегодня, 10 июня, на планете начнется очередная магнитная буря, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
Вчера, 9 июня, по Земле после вспышки на Солнце был нанесен удар тяжелыми частицами. По данным экспертов, теперь она заденет планету еще и облаками плазмы. Вспышка была на краю Солнца, поэтому прямые удары почти исключены и Земле придут периферийные, но все же достаточно плотные, области.
«Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2», — сообщили в лаборатории.
Напомним, магнитная буря уровня G2 считается умеренной. При ней могут возникнуть проблемы в энергетических системах, перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Кроме того, у метеочувствительные люди могут ощутить сильное сердцебиение, перепады давления и пониженный жизненный тонус. Ученые считают, что колебания магнитного поля влияют на капиллярный кровоток — он замедляется, и наступает кислородное голодание тканей.
За последние несколько дней магнитная буря такого уровня накроет планету уже второй раз.
Айгуль Сабитова