Сколько времени нужно солить огурцы, чтобы они получились малосольными?
Объясняем, сколько времени нужно держать огурцы в рассоле, чтобы получить малосольный вариант.
Объясняем, сколько времени нужно держать огурцы в рассоле, чтобы получить малосольный вариант.
Малосольные огурцы — предшественник соленых. Рецепты для соленых и малосольных очень похожи, иногда это вообще один рецепт. Просто малосольные огурчики извлекают из рассола раньше, а если подержать их в рассоле дольше, то они станут солеными.
Время приготовления малосольных огурцов зависит от размера самих огурцов, а также от способа засолки.
Самый быстрый. Нарезать огурцы кружками, засыпать солью и пряностями, положить в пакет и потрясти. Получается подобие китайских битых огурцов, и овощи просаливаются буквально за час.
Если вы солите таким методом целые огурцы, то рекомендуется срезать хвостики и сделать проколы в кожуре. Тогда огурцы в пакете просолятся за ночь.
Горячий рассол. Этот способ более медленный, чем пакет. Просто заливаем огурцы горячей водой с растворенной в ней солью, добавляем укроп и чеснок, другие пряные травы по вкусу. При таком методе засолки нам понадобится один или два дня.
Холодный рассол. Если залить огурцы холодной водой с солью (не забыть положить к огурцам нарезанные пластинками зубчики чеснока, добавить нарезанные зонтики укропа, листья смородины и хрена, также часто добавляют черный и душистый перец, лавровый лист, дубовые листья), то огурцы до малосольного состояния будут заквашиваться около трех дней.
Конечно, очень маленькие огурчики будут просаливаться быстрее. Мы даем примерное время для обычного огурца длиной 10−12 см.
Немного ускоряет просаливание отрезание хвостиков у огурцов. Огурцы с неповрежденной кожурой в прохладном помещении просаливаются достаточно долго, до 4−5 дней.
Если вы хотите ускорить процесс, то можно сделать проколы в кожуре огурца, отрезать хвостики, также можно разрезать огурец на несколько частей. Но огурцы с целой кожицей получаются гораздо вкуснее, чем нарезанные.
Не рекомендуем увеличивать количество соли, чтобы ускорить процесс засолки — есть риск, что огурцы быстро пересолятся и из малосольных станут солеными.
Малосольные огурцы, которые лежат в рассоле, постепенно просаливаются и становятся просто солеными. У них темнеет и буреет кожура, из ярко-зеленой она становится болотно-желтого цвета. Их вкус также меняется. Чтобы замедлить этот процесс, огурцы нужно ставить в холодильник. Лучше не извлекать их из рассола, без него огурцы быстро портятся и плесневеют. Поэтому рекомендуется делать небольшое количество огурцов, если вы их хотите съесть именно малосольными.