Синоптик Вильфанд сообщил о начале купального сезона на черноморском побережье

По его словам, в Крыму вода в Черном море может прогреться к концу второй декады июня. Там, как и в Краснодарском крае и Ставрополье, установилась жаркая погода — температура воздуха достигает отметок от 32 до 35 градусов тепла. При этом на черноморском побережье более мягкие условия — 28−30 градусов тепла.
— Температура воды на Черном море с сегодняшнего дня устойчиво 22 градуса, поэтому можно открывать купальный сезон. В Крыму нужно еще немного подождать, — рассказал Вильфанд, слова которого приводит «Интерфакс».
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, где в Москве можно купаться. В свою очередь заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян рассказал, в каких подмосковных водоемах нельзя купаться.
Купальный сезон безопасно начинать при температуре воды не менее 22 градусов тепла, объяснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.