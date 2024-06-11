В Мексике из-за аномальной жары погибли тысячи рыб
МЕХИКО, 11 июня. /ТАСС/. Лагуна Бустильос пересохла в штате Чиуауа из-за рекордной жары и отсутствия дождей, погибли тысячи рыб. Об этом сообщает телеканал Azteca.
МЕХИКО, 11 июня. /ТАСС/. Лагуна Бустильос пересохла в штате Чиуауа из-за рекордной жары и отсутствия дождей, погибли тысячи рыб. Об этом сообщает телеканал Azteca.
Региональные власти подтвердили, что из-за отсутствия дождей и температур, превышающих 40 градусов, уровень воды в лагуне резко снизился. Это привело к резкому росту в ней концентрации вредных веществ, что обернулось гибелью тысяч рыб, которые покрыли дно пересохшего водоема.
Как сообщает телеканал, экстремально высокие температуры и сокращение запасов воды в водохранилищах штата привели также к гибели домашнего скота.
Ранее мексиканский Минздрав сообщил, что высокие температуры привели к гибели в стране по меньшей мере 90 человек.