Сильный град нанес серьезный ущерб пассажирскому самолету
На подлете к аэропорту самолет попал под сильный град и лишился части носа.
На подлете к аэропорту самолет попал под сильный град и лишился части носа.
Пилоты пассажирского самолета авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Пальмы-де-Майорки в Вену, столкнулись со сложными погодными условиями. Воздушное судно на подлете к аэропорту Австрии попало в грозу с мощным градом, который наполовину снес носовой обтекатель. Об этом пишет The Sun.
По словам членов экипажа, метеорологический радар не показывал погодное явление. Происшествие случилось за 20 минут до посадки. Град лишил самолет части носа, оставил вмятины на корпусе и повредил окна кабины пилотов. На последних появились множественные трещины, отвалились несколько осколков стекла.
Пассажиры не знали о серьезных повреждениях самолета, пока его не покинули. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в аэропорту Мумбаи самолет приземлился быстрее, чем другой успел взлететь. Оба судна находились на одной полосе.
Анна Морозова