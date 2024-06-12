Как выбрать семена для рассады: на что обратить внимание при покупке

«Что посеешь, то и пожнешь» — народная мудрость, на которую ориентируется каждый садовод и огородник, желающий получить идеальный результат на своем приусадебном участке. Чтобы достигнуть пышного цветения и обильного урожая различных культур, нужно в первую очередь знать, как выбрать семена для рассады, где их лучше приобрести и когда. Качество и всхожесть посадочного материала — залог успеха.
Полезная информация о семенах для рассады
Ранняя весна — лучшее время, чтобы приобрести посадочный материал. Реклама повсюду: магазины, садовые центры, интернет. Но как среди этого изобилия семян можно купить качественные экземпляры? Кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова советует перед покупкой ознакомиться с основной информацией о семенах овощных и цветочных культур.
|Вид упаковки
|В целой и сухой упаковке семена сохраняются правильно, потому что не теряют всхожесть. Не советуем покупать посевной материал в сыром и разорванном виде, так как это считается непригодным товаром
|Срок годности
|На каждой упаковке указан срок, когда семена можно посадить с максимальной эффективностью
|Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
|Советуем проверять информацию про садовые культуры. Для успешного выращивания желательно использовать сорта, включенные в государственный реестр
|Производитель
|Известные компании поддерживают свою репутацию. Советуем выбирать востребованные агрофирмы
|Период вегетации и сортность
|Скороспелые сорта предпочтительны в регионах с прохладным климатом. Советуем выбирать среднеспелые и поздние виды культур для юга страны
Современные производители предлагают множество разновидностей посевного материала, включая те, которые прошли специальную обработку, например против распространенных болезней у рассады. Для получения максимальной урожайности нужно разобраться, какие виды семян существуют, чтобы выбрать самые подходящие варианты в зависимости от климата, типа почвы и желаемых результатов.
Семена сортовых растений, отобранные селекционерами, без проблем всходят, у них крепкий иммунитет, они дают обильных урожай при правильном соблюдении агротехники в огороде. Сортовой посадочный материал обычно берут для дальнейшего размножения самостоятельно с урожая текущего года. Принято считать, что он сохраняет вкусовые качества и все признаки материнского растения.
Сортовые овощи и фрукты богаты витаминами и микроэлементами. Их плоды не мельчают в каждом новом сезоне. Но есть снижение урожайности таких культур из-за неконтролируемого переопыления с соседними гибридными культурами.
Чтобы получить вкусные плоды, которые долго хранятся, были созданы гибридные растения путем скрещивания. Такие культуры отличаются высокой урожайностью, более устойчивы к болезням и вредителям, но их семенной материал не подходит для повторного размножения. На семенах гибридов первого поколения указывают маркировку F1. Гибридные овощи и цветы собрали в себе воедино лучшие качества своих материнских растений.
«Гибриды второго поколения F2 и последующего третьего поколения F3 постепенно утрачивают первоначальные характеристики своих прародителей. Они могут отличаться раннеспелостью, но им требуется более плодородная почва, частые поливы и хорошее освещение. В целом все гибриды требуют большего ухода, чем сортовые культуры. Я выбираю и те и другие, но только первого поколения, то есть F1», — комментирует эксперт Жаннета Вологирова.
Для повышения всхожести производители обрабатывают семена лазером. Такое воздействие повышает всхожесть семян на 30—50%, помогает им быстрее адаптироваться к типу почвы и защищает от основных заболеваний. Но принято считать, что лазерные семена всходят так же, как и остальные посевные материалы. А полученная в итоге рассада подвержена черной ножке, как и другие молодые посадки.
У дражированных семян цветов, овощей и других культур несколько слоев защитной оболочки. Такую технологию обработки используют у мелкосеменных растений, например у моркови, свеклы, баклажанов и зелени. Размер семян существенно увеличивают, что облегчает посадку в открытый грунт. Этот этап позволяет соблюдать правильный интервал между растениями и необходимость прореживать посадки.
Состав дополнительной оболочки может варьироваться, но в большинстве случаев включает в себя защитные компоненты (от болезней или вредителей), а также полезные вещества, для того чтобы семена лучше прорастали.
Для обработки семян используются специальные составы, которые создают на их поверхности тонкий слой. В химсостав раствора, которым обрабатываются посевной материал, входят разнообразные вещества, которые защищают его от заболеваний и способствуют быстрому развитию. Рекомендуем прореживать посадки по необходимости, так как дополнительный слой не увеличивает размер семян.
Советы по выбору качественных семян
Здоровая рассада и крупные сочные плоды получаются только из посевного материала, который правильно был собран, отсортирован и хранился с соблюдением всех правил. При его выборе обращают внимание на целый ряд факторов.
Приобретать семена лучше у проверенных поставщиков и в садовых магазинах, которые продают свежие качественные семена известных агрофирм. Такие магазины обычно внимательно отбирают семена для продажи, правильно хранят их, тем самым сохраняя качества.
У покупок в интернете множество плюсов: больше ассортимент товаров, возможность спокойно рассмотреть все фотографии и прочитать описание сорта, выбирать так долго, как требуется. Но есть и минусы: всегда существует опасность обмана (вам могут прислать обычные семена или не отправить вовсе), нет гарантии качества и соблюдения условий хранения товара.
2. Обратите внимание на упаковку
При выборе посевного материала важно не только ориентироваться на привлекательные картинки. Следует внимательно изучить всю представленную производителем информацию о семенах на упаковке — это поможет сделать верный выбор.
- Наименование сорта;
- название производителя, адрес производства, телефон для связи, электронная почта;
- дата расфасовки;
- количество семян или вес;
- номер партии;
- срок годности;
- нормативная документация;
- краткая инструкция: глубина посадки семян, схема посева, предпочтения растения по освещению и почве, срок вегетации.
Важно обратить внимание на вес семян в упаковке. Количество может указываться как в граммах, так и поштучно. Это помогает рассчитать, сколько упаковок посевного материала вам понадобится, чтобы засеять разные по площади грядки.
Ниже представлена информация агрофирмы, которая специализируется на создании качественных семян. В таблице приведены примерные данные для основных овощных культур.
|Культура
|Масса 1000 семян, г
|Количество семян, шт/г
|Баклажан (Solanum melongena L.)
|3,0—4,0
|250—300
|Капуста белокочанная, краснокочанная (Br. ol. v. cap. f. alba)
|3,1—3,5
|280—325
|Огурец (Cucumis sativus)
|19,0—35,0
|28—52
|Перец сладкий (Capsicum annum L. var. grossum)
|6,7—8,3
|120—150
|Томат (Lycopersicon lycopersicum L.)
|2,8—3,8
|260—360
Некачественные сборка, сортировка и подготовка к хранению приводят к неспособности посевного материала прорастать. Также саженцы не прорастают, если семена были повреждены и отсырели. Стоит отметить, что нарушение сроков хранения негативно влияет на всхожесть семян.
«Старые семена практически не всходят, но есть шанс простимулировать их такими препаратами, как эпин или корневин. Нужно замочить семена в растворе на 2—3 часа», — советует эксперт Жаннета Вологирова.
Весной рекомендуем выбирать семена районированных сортов, которые больше подходят для вашего региона. За годы культивирования в этих климатических условиях такие растения максимально адаптировались и могут переносить местные температурные перепады. Также семена продолжают активно расти в летнюю жару и во время сильной засухи.
Ошибки при выборе семян для посадки
На неподготовленной и неудобренной почве даже самые качественные и дорогие семена не приносят положительного результата. Поэтому качество грунта играет немаловажную роль при выращивании различных культур.
Следует обратить внимание на следующие распространенные недочеты при приобретении посевного материала.
Предпочтительно использовать все семена из открытой упаковки и не хранить их много лет. Советуем сразу покупать семена продуманно и оставлять на следующий сезон только те, которыми вы воспользуетесь.
«Низкая стоимость семян и акционные скидки настораживают. Лучше приобретать товар высокого качества у известных агрофирм, которые стоят на порядок дороже, но показывают лучший результат — густые всходы практически из каждого семени», — советует эксперт Жаннета Вологирова.
Отказ от семян на ленте или обработанных семян
Современные технологии улучшают качество посевного материала, защищают его от возможных болезней и вредителей, ускоряют процесс развития и облегчают работу садоводам при посадке.
Покупка экзотических сортов
Не стоит приобретать большое количество семян редких овощных культур. Обычно их высаживают ограниченно (в качестве эксперимента).
Правильное хранения семян для рассады
Посевной материал в упаковках хранят в сухом и прохладном темном месте, подальше от сквозняка, температурных перепадов и отопительных приборов. Нельзя выкладывать их в места с повышенной влажностью. Отсыревшие упаковки семян даже при нормальном сроке годности нужно выбрасывать.
Самостоятельно собранные семена овощей, трав, цветов, зелени после предварительного просушивания и обработки эксперт Жаннета Вологирова помещает в тканевые мешочки и хранит при температуре не ниже +20 °C в затемненном подвале или в кладовке.
Памятка огородникам: что важно помнить при выборе семян для рассады
Чтобы получить обильный урожай, нужно не только соблюдать правила агротехнологии. Важно выбрать качественный посадочный материал, ориентируясь при этом на ряд важных факторов.
- Изучите упаковку. На ней должна быть вся основная информация о культуре, сроке годности, производителе и способе посева.
- Уберите поврежденные, просроченные и отсыревшие семена. Они не прорастают, но могут стать источником размножения патогенной микрофлоры.
- Приобретайте семена у проверенных поставщиков. На рынках, по акциям в садовых центрах, в интернете на незнакомых сайтах велика вероятность купить некачественный товар.
- Выбирайте районированные и гибридные семена. Такой тандем даст больше шансов на получение быстрого прироста, крепкого иммунитета у рассады, крупных и сочных плодов.
- Ориентируйтесь на сроки созревания культуры. Это важно, ведь в регионах с коротким летом не получится вырастить в открытом грунте овощи поздних сортов. Можно попробовать только в условиях теплицы.
- Не экономьте на семенах. Специально обработанный посевной материал (дражированный, лазерный и инкрустированный) всходит быстрее и менее подвержен воздействию всевозможных заболеваний и вредителей.
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей