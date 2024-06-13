Самое большое пресное озеро в Калифорнии позеленело
В NASA говорят, что из-за яркого цвета его видно из космоса.
В NASA говорят, что из-за яркого цвета его видно из космоса.
Озеро Клир в Калифорнии в этом году с трудом соответствует своему названию (clear — чистое в переводе с англ.). Из-за буйного цветения водорослей его вода позеленела — причем настолько, что теперь озеро видно даже из космоса.
На фотографиях можно увидеть зеленые завитки, которые, как полагают в космическом агентстве, вызваны цианобактериями (известными также как сине-зеленые водоросли) и другими видами фитопланктона.
Озеро Клир находится в 160 километрах от Сан-Франциско и имеет площадь в 176 м². Это крупнейшее пресное озеро в штате — оно является популярным местом для рыбалки и отдыха, а еще его называют «окуневой столицей запада».
Теперь с рыбалкой и отдыхом, как сообщает газета The Guardian, лучше повременить — власти предупреждают всех приезжающих, что воду лучше не пить, не купаться в ней и не подпускать к ней животных, пока она имеет зеленый цвет, непрозрачна и источает неприятный запах.
Местная газета сообщает, что цианобактерии появляются в озере регулярно, но обычно это происходит раньше и в гораздо меньших масштабах — проверка воды на уровень токсинов проводится ежегодно с 2014 года.
Если верить археологическим раскопкам, люди жили на берегах озера примерно 12000 лет, и первые найденные останки цианобактерий датируются примерно тем же периодом. Но в последнее время количество сине-зеленых водорослей и интенсивность их «цветения» растет — ученые связывают это с последствиями жизни людей вокруг.
NASA поясняет, что в озеро попадают отходы от близлежащих ферм, винограден, вышедших из строя канализационных систем, гравиевой и ртутной шахт. В результате цветение интенсифицируется и становится опасным для людей, животных, рыб и птиц.
Ученые уверены, что это часть общей тенденции, связанной с изменениями климата и ростом индустриализации.
Аналогичная история происходит и с одним озером в Англии: рассказывали об этом в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич