В Крыму не прогнозируют засухи
Среднегодовые температуры будут снижаться, считают ученые.
Среднегодовые температуры будут снижаться, считают ученые.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Ученые Крымской астрофизической обсерватории РАН на основе математических исследований и анализа космических измерений не прогнозируют засухи в Крыму, среднегодовые температуры будут постепенно снижаться, сообщили ТАСС в обсерватории.
«По анализу имеющихся данных мониторинга, засуха не предполагается. Пик максимальных среднегодовых температур завершается в нынешний период», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замдиректора обсерватории, доктором физико-математических наук Александром Вольвачем.
Отмечается, что выводы получены на основе проведенного анализа космических измерений среднегодовой приземной температуры воздуха в Крыму и юге России. Учеными, по данным о среднегодовых приземных температурах воздуха в интервале с 1869 по 2022 годы, построена модель долговременных тенденций и вычислен прогноз до 2040 года с 95% уровнем достоверности.
«Анализ среднегодовой температуры приземного воздуха свидетельствует о постепенном ее снижении даже при наличии кратковременных импульсов повышения. Образно говоря, значение среднегодовой температуры приземного воздуха будет снижаться к величине 1960-х годов к 2040 году», — отметил Вольвач.
Исследования проводятся на геодинамическом полигоне «Симеиз-Кацивели», который образуют радиотелескоп РТ-22 и две лазерные станции, расположенные на южном побережье Крымского полуострова.
Засушливые периоды
В мае 2024 года на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщалось, что в Крыму в мае снизился запас воды в водохранилищах из-за нехватки осадков. По информации врио министра сельского хозяйства региона Алиме Зарединовой, посевы зерновых культур общей площадью 7,8 тыс. га из 467 тыс. га пострадали от засухи в четырех районах Республики Крым.
Очень засушливые периоды в Крыму случаются раз в пять-семь лет: в 1994 году в Симферополе вводили графики подачи воды, повторилась ситуация и в 1999—2000 годы, а затем в 2007 и 2013 годах. В 2020 году из-за засухи обмелели три водохранилища, несколько населенных пунктов, в том числе Симферополь, начали получать воду по графику.