В разных районах Москвы и Подмосковья прошли кратковременные ливни с грозами
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ливень с сильными порывами ветра и громом прошел в разных районах столицы и области, передают корреспонденты ТАСС.
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ливень с сильными порывами ветра и громом прошел в разных районах столицы и области, передают корреспонденты ТАСС.
Так, дождь на 10−15 минут накрыл район Свиблово и Бульвар Рокоссовского в сопровождении молний и грома. В Сокольниках ветер повалил забор и деревья, а в соседних Ростокине и районе Богородское ливень прошелся с громкими раскатами. В Басманном и Измайловском районах столицы тоже «пронесся» ливень, оставив за собой серое небо.
На проспекте Вернадского, в Лужниках и Коптеве гроза прошла быстро, не принеся с собой обещанный синоптиками прежде «Всемирный потоп». А вот над Московским центральным кольцом затяжной дождь словно следовал за поездом по часовой стрелке. В районе Новогиреево короткий ливень с громом так и не смог прервать игры в футбол юных москвичей во дворе.
Силу ливня в Отрадном, Даниловском и Красногорском районе можно было сравнить с тропическим, аккомпанементом ему служили молнии и гром, который двинулся в сторону Митина. И в то время как над Жуковским сгущаются тучи, в Королеве, Щелкове и Балашихе — уже потемнело и идет сильнейшая гроза. В Химках же порядка 1,5 часа дождь моросит тихо, признаков урагана нет. В Малаховке после 10 минут ненастья вновь выглянуло солнце.
По последним данным Гидрометцентра РФ, в центре Москвы, в районе гостиницы «Балчуг» перед началом ливня с грозой воздух прогрелся до 28,6 градуса. На главной же метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, столбики термометров показывали 27,1 градуса выше нуля. При этом в подмосковном Можайске, что на западе региона, температура воздуха упала до плюс 18,1 градуса.