Когда сажать циннию в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Начните садовый сезон с высадки яркой циннии в цветнике, и ваш сад заблагоухает от аромата и оживет от множества бабочек и пчел. Все чаще это нежное неприхотливое растение украшает палисадники и балконы. В статье собрали особенности ухода за цветком и ценные советы. Расскажем, когда сажать циннию в 2024 году, как выбрать благоприятные дни для посева семян, чтобы растение радовало красочным цветением все лето.
Что важно знать о выращивании циннии своими руками
Растение относится к роду однолетних и многолетних трав или полукустарников семейства астровых. Эта цветочная культура, которая на протяжении веков ценится за свой изящных внешний вид. Цветок получил свое название в честь немецкого медика и ботаника Иоганна Готтфрида Цинна. Родина — Мексика, где культура произрастает в диком виде.
Сегодня циннии широко распространены по всему миру. Считаются одними из самых популярных цветов в ландшафтном дизайне, а также для простого оформления палисадников.
|Сроки посева растения
|На рассаду: 10 марта — 20 апреля;
в открытый грунт: 25 мая — 15 июня;
семенами в открытый грунт: 25 мая — 30 июня
|Глубина посадки семян
|0,7—1,2 см
|Глубина высадки саженцев
|На глубину корня
|Почва для циннии
|Растение предпочитает дерновые, рыхлые, плодородные почвы
|Схема посадки (посева)
|В ряду: 15—25 см;
между рядами: 25—35 см
|Внешний вид циннии
|Цветочная культура среднерослая (полукустарник). Стебли прямостоячие, жесткие и ярко-зеленые. Листья яйцевидно-овальные, заостренные, с длинными жесткими волосками. Соцветия-корзинки до 15—17 см в диаметре, могут быть простыми, полумахровыми и махровыми. Сорта растения различаются окраской и сроками цветения
|Требования к влажности
|Засухоустойчивое растение. Но в прохладную погоду соцветия-корзинки часто загнивают
|Требования к теплу и свету
|Теплолюбивое и светолюбивое растение. Заморозков не переносит
|Уход за растением
|Следует аккуратно рыхлить, пропалывать и поливать. Важно, чтобы почва под растениями всегда оставалась рыхлой и немного влажной. На протяжении сезона регулярно поливайте и подкармливайте минеральными удобрениями
|Место высадки цветка
|Хорошо освещенный участок или полутень
|Размножение культуры
|Семенами
|Особенности
|Для балкона предпочтительны раннецветущие сорта циннии. Расстояние между растениями — около 20 см
При соблюдении благоприятных условий циннии будут цвести все лето и до заморозков. Большинство сортов при правильном уходе быстро прорастают. Семена сохраняют всхожесть достаточно долго (до пяти лет).
Как выбрать семена циннии
Для здоровых всходов приобретайте свежие семена популярных компаний, так как старые могут не взойти. На пакетиках производители указывают ключевые характеристики растения:
- общий размер куста, сорт и расцветку циннии;
- высоту куста растения;
- срок посева и пересадки на постоянное место в цветнике;
- схему посадки и объем емкости при контейнерном выращивании;
- дату сбора семян и срок хранения;
- эффективные рекомендации по уходу за цветком;
- подходящие климатические зоны для выращивания;
- соответствующие минеральные удобрения.
Таблица благоприятных дней для посадки семян циннии на рассаду
Крепкие саженцы растений возможно получить, если посеять семена в сроки, рекомендованные для вашей климатической зоны и с учетом периода вегетации цветка. Составили таблицу благоприятных месяцев и дней по лунному календарю для посадки семян циннии на рассаду.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|1—6, 9, 11—16, 18—19, 22—24, 26—31 марта
|7—8, 10, 17, 20—21, 25 марта
|1—3, 6, 14—15, 19—2З, 29—З0 апреля
|5, 7—9, 24 апреля
Таблица благоприятных дней для посадки циннии в открытый грунт
Для тех, кто высаживает рассаду или семена циннии в соответствии с фазами Луны, составили таблицу благоприятных и неблагоприятных дней на начало цветочного сезона 2024 года.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|З—4, 11—1З, 16—20, 26—27, З0—З1 мая
|7—9, 23 мая
|3—4, 8, 12—21, 23, 26—27 июня
|1, 2, 6, 9—11, 22, 24—25, 28—29 июня
Как правильно сажать семена циннии на рассаду
В этом разделе вы найдете детальную инструкцию, как вырастить рассаду циннии — от посева до высадки в цветник.
Как подготовить семена к посеву
Этот этап необязателен, потому что семена цветочной культуры готовы к посеву без специальной подготовки. Их высевают сухими на небольшую глубину в грунте, примерно 0,7—1,2 см. Если семена циннии высевают на рассаду в большой пластиковый контейнер, то дорожку делают на расстоянии 5—6,5 см. Накрывают емкость стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет. Как только покажутся первые всходы, пленку или стекло снимают.
В каких емкостях выращивать рассаду
Посевной материал циннии сажают в общие пластмассовые контейнеры или ящики. Слой грунта должен быть 6—12 см, а сверху сделайте бортики 2—4 см для удобства полива. У всех емкостей на дне вырежьте отверстия и положите специальный дренаж для растений.
Какую почву выбрать для посадки семян
Земля должна содержать достаточное количество питательных микроэлементов и влаги, чтобы саженцы циннии могли быстро развиваться. Правильная пропорция грунта для цветка — две части просеянного торфа, две части песка (частицы размером 2—6 мм) и одна часть земли.
|Базовые компоненты в почве
|Торф, песок и садовая земля
|Биопрепараты для дезинфекции почвы
|Используйте микробиологические препараты: фитоспорин-М, алирин-Б, гамаир
Где хранить рассаду цинний
Выбирайте самые солнечные места в квартире. Обеспечьте рассаде хорошее освещение. Если естественного света недостаточно, тогда рекомендуем подключить дополнительную подсветку фитолампами.
Как ухаживать за рассадой
После прорастания переставьте в хорошо освещенное и прохладное место с температурой +15…+19 °C, чтобы саженцы не вытягивались. Всходы очень нежные. Поливать рассаду цинний нужно с помощью пульверизатора понемногу и часто теплой водой без хлора. Но чтобы растения не пострадали от черной ножки, нельзя переувлажнять землю.
За две недели до высадки в цветник рассаду советуем закаливать. Сначала саженцы можно вынести на свежий воздух на 3—4 часа. С каждым днем постепенно прибавляйте время пребывания рассады на улице. Рассада цветов в таких условиях развивается здоровой и коренастой.
Когда нужно пикировать рассаду
Процесс необязательный. Рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая. Пикируют при появлении 2—6 листочков, обычно через 2—3 недели после появления всходов растения. Пикировка выполняется в следующей последовательности:
1. Насыпьте почву для рассады слоем 5—8 см в стаканчики диаметром 6—8 см с дренажными отверстиями снизу, оставляя наверху бортики 2—3,5 см для удобства полива.
2. Бережно выкопайте каждый корень саженца вместе с землей.
3. Пересадите их в отдельные пластиковые емкости.
4. Умеренно полейте и поместите емкости в солнечное место.
5. Притеняйте от прямых солнечных лучей первые два дня после пикировки.
Как правильно высаживать рассаду циннии в открытый грунт
Это растение превосходно чувствует себя как на клумбе, так и в горшках, каменистых садиках на открытых солнечных местах. Советуем высаживать рассаду после окончания последних поздневесенних заморозков. Оптимальная дневная температура должна быть не ниже +15…+22 °C. Растение любит солнце, поэтому выбирайте для него открытое, хорошо освещенное место в открытом грунте. Также стоит подобрать для цветов защищенный от холодных ветров участок и богатую полезными микроэлементами землю. Далее поэтапно:
1. Полейте почву и каждый стаканчик с саженцами.
2. Сделайте неглубокие бороздки на расстоянии 25—35 см друг от друга.
3. Саженцы цинний высевайте на расстоянии 20—25 см друг от друга на глубину корня.
4. Присыпьте растения слоем почвы.
5. Регулярно умеренно поливайте, не допуская пересыхания грунта в клумбе.
Особенности посева семян циннии в открытый грунт
Рекомендуется сажать семена в конце мая или в начале июня. Циннии будут ярко цвести всю вторую половину лета и осень. Посев семян выполняется следующим образом:
1. Умеренно полейте почву в цветнике.
2. Сделайте неглубокие бороздки на расстоянии 25—35 см друг от друга.
3. Семена цинний высевайте на расстоянии 15—20 см друг от друга на глубину 0,7—1 см. Прямо на грядку с таким расчетом, чтобы затем их не рассаживать, а только проредить всходы. Пересадку растение не любит.
4. Присыпьте семена цинний тонким слоем земли.
5. Умеренно поливайте всходы каждые два дня.
Полезные советы по выращиванию циннии
Эта цветочная культура славится своим изящным видом и красочным долгим цветением. Однако, чтобы благополучно вырастить циннии, советуем знать несколько секретов. Рекомендации по уходу за цинниями:
1. Цветок очень чувствителен к повреждению корней, поэтому посевной материал можно сажать в отдельные емкости, заполненные рыхлой почвой, или в цветник.
2. Выбирайте пасмурные и безветренные дни для посадки семян или саженцев на клумбу, таким образом корневая система цинний будет ветвистой и здоровой.
3. Если рассаду прищипнуть над 3—6-й парой листьев, цинния будет лучше куститься.
4. После дождя срезайте ножницами отцветшие соцветия цветка, потому что они загнивают.
5. Циннии изумительны в срезке. Цветы не только прекрасно смотрятся в букете, но и долго держатся в воде.
6. Придумайте заранее, какие вы хотели бы увидеть цвета растений на клумбе, и нарисуйте композицию на листе. Таким образом, у вас не будут разбегаться глаза при выборе сортов цинний в магазине.
Эксперт Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии, ответила на популярные вопросы.
Можно ли циннию сажать в горшок?
Все зависит от почвы и ухода. Циннии хорошо развиваются как в открытом грунте, так и в качестве горшочной культуры.
Сколько дней цветет цинния?
Цветы могут цвести начиная с июня и до самых заморозков. Циннии необходимо прищипывать для лучшего ветвления и образования нескольких цветков, что продлит цветение.
Какое удобрение любят циннии?
Цветы необходимо подкармливать. Достаточно два или три раза внести комплексное жидкое удобрение. Растение хорошо отзывается на внесение перед посадкой компоста.
Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии