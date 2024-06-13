Водоросли помогают охладить Землю
Это может стать способом борьбы с глобальным потеплением.
Это может стать способом борьбы с глобальным потеплением.
Климатологи продолжают искать способы решить проблему глобального потепления. Недавно биологи из Китая, Великобритании и Португалии выяснили, что помочь охладить планету могут одни из самых распространенных водорослей. Работа ученых опубликована в журнале Nature Microbiology.
Речь идет о водорослях подкласса Pelagophyceae. Исследователи выяснили, что они производят соединение, которое помогает охлаждать Землю, — диметилсульфониопропионат (ДМСП). Это источник диметилсульфида (ДМС). Когда он попадает в атмосферу из моря, продукты его окисления способствуют образованию облаков. Те отражают солнечный свет от Земли, охлаждая планету. ДМСП активно выделяют морские микроорганизмы, но раньше ученые не предполагали, что это могут делать и пелагофициевые водоросли.
Открыть это смог один из авторов исследования Эндрю Керсон. Он обнаружил новые ферменты, ответственные за синтез ДМСП в разных бактериях и водорослях. Именно это открытие позволило понять, что Pelagophyceae тоже служат источником этого вещества.
Работа ученых даст возможность использовать микроорганизмы для предотвращения глобальных климатических кризисов.
Ранее в Белом море обнаружили два новых для России вида водорослей.
Айгуль Сабитова