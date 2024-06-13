14:53 (мск), источник: BFM.ru

Москву опять затопило после ливня

Дептранс столицы назвал осадки «сверхсильными».

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Москву опять затопило после ливня. Дептранс столицы назвал осадки «сверхсильными» и посоветовал выбирать пути объезда. Такая информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

В частности, прекращено движение по Клязьминской улице на севере столицы из-за подтопления проезжей части. Никто не пострадал. В соцсетях ранее появилось видео, как сообщается, с Клязьменской улицы. На ней затопленный по окна автобус с пассажирами, которые покидают салон и идут в сторону остановки общественного транспорта по пояс в воде. При этом рядом около десятка подтопленных по крышу машин. Уточняется, что затопило автобус маршрута № 672. Водитель действовал в рамках должностной инструкции. На месте работают городские службы.

Из-за сильного дождя какое-то время не было движения между станциями московского метро «Багратионовская» и «Кунцевская». На данный момент оно восстановлено.

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