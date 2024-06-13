Москву опять затопило после ливня
Дептранс столицы назвал осадки «сверхсильными».
Дептранс столицы назвал осадки «сверхсильными».
Москву опять затопило после ливня. Дептранс столицы назвал осадки «сверхсильными» и посоветовал выбирать пути объезда. Такая информация опубликована в телеграм-канале ведомства.
В частности, прекращено движение по Клязьминской улице на севере столицы из-за подтопления проезжей части. Никто не пострадал. В соцсетях ранее появилось видео, как сообщается, с Клязьменской улицы. На ней затопленный по окна автобус с пассажирами, которые покидают салон и идут в сторону остановки общественного транспорта по пояс в воде. При этом рядом около десятка подтопленных по крышу машин. Уточняется, что затопило автобус маршрута № 672. Водитель действовал в рамках должностной инструкции. На месте работают городские службы.
Из-за сильного дождя какое-то время не было движения между станциями московского метро «Багратионовская» и «Кунцевская». На данный момент оно восстановлено.