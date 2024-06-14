В Греции закрыли для посещения Акрополь на один день
Это сделано, чтобы уберечь туристов от жары.
Это сделано, чтобы уберечь туристов от жары.
Грецию одолевает аномально высокая жара — в эту среду температура выросла выше 40 градусов Цельсия. Чтобы избежать несчастных случаев и уберечь здоровье полных энтузиазма туристов, власти закрыли комплекс для посещения почти на весь день, и готовы повторить это вновь, если жара не спадет — рассказывает CNN.
Акрополь — одна из главных греческих достопримечательностей, которую ежедневно посещают толпы туристов со всего мира. Из всех туристических локаций он один из самых незащищенных от жары: Акрополь расположен на скалистой возвышенности, не укрыт деревьями, и людям, стоящим в длинной очереди на вход, негде укрыться от прямого солнца.
Это становится для храмового комплекса ежегодной традицией: в прошлом июле его тоже регулярно закрывали для посещения из-за жары. Рядом с достопримечательностью разместили укрытия, неподалеку дежурят полиция и экстренные службы.
Жара сохранится до пятницы. Национальная метеорологическая служба объявила оранжевый уровень угрозы. Высокая температура не первый год становится настоящим бедствием для Европы: в 2022 году от тепловых ударов погибло более 61 тысячи человек.
От высокой температуры страдают не только туристы, но и домашние животные: в отдельном материале рассказываем, как помочь своим питомцам в жару.
Георгий Мазуркевич.