12:34 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Греции закрыли для посещения Акрополь на один день

Это сделано, чтобы уберечь туристов от жары.

Источник: AFP 2023

Грецию одолевает аномально высокая жара — в эту среду температура выросла выше 40 градусов Цельсия. Чтобы избежать несчастных случаев и уберечь здоровье полных энтузиазма туристов, власти закрыли комплекс для посещения почти на весь день, и готовы повторить это вновь, если жара не спадет — рассказывает CNN.

Акрополь — одна из главных греческих достопримечательностей, которую ежедневно посещают толпы туристов со всего мира. Из всех туристических локаций он один из самых незащищенных от жары: Акрополь расположен на скалистой возвышенности, не укрыт деревьями, и людям, стоящим в длинной очереди на вход, негде укрыться от прямого солнца.

Это становится для храмового комплекса ежегодной традицией: в прошлом июле его тоже регулярно закрывали для посещения из-за жары. Рядом с достопримечательностью разместили укрытия, неподалеку дежурят полиция и экстренные службы.

Жара сохранится до пятницы. Национальная метеорологическая служба объявила оранжевый уровень угрозы. Высокая температура не первый год становится настоящим бедствием для Европы: в 2022 году от тепловых ударов погибло более 61 тысячи человек.

От высокой температуры страдают не только туристы, но и домашние животные: в отдельном материале рассказываем, как помочь своим питомцам в жару.

Георгий Мазуркевич.

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