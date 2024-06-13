Москву снова затопило после ливня. Фото
В Москве в четверг, 13 июня, продолжились сильные осадки. Дептранс столицы назвал их «сверхсильными» и рекомендовал горожанам пересесть с автомобилей на метро.
В Москве в четверг, 13 июня, продолжились сильные осадки. Дептранс столицы назвал их «сверхсильными» и рекомендовал горожанам пересесть с автомобилей на метро.
Как сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, за несколько часов в отдельных районах города выпала почти месячная норма осадков; в лидерах — Северо-Восточный, Северный и Западный административные округа.
По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу в столице пройдет очередной «мегаливень».