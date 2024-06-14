Как распознать поддельный мед

При этом грубые нарушения, когда мед полностью или частично подменяют сахарным сиропом, патокой, встречаются реже.
Фальсифицированный продукт не обладает полезными свойствами натурального меда.
Эксперт советует покупать мед в магазине, отдавая предпочтение продукту известных торговых марок.
Как правило, по претензии покупателя инициируется расследование, и при необходимости образец сдается в лабораторию на исследование.
При выявлении отклонений по качеству продукта продавец принимает у потребителя некачественный мед.
А вот при покупке меда на ярмарке будет гораздо сложнее найти продавца, который вместо меда продал вам суррогат, доказать свою правоту и компенсировать стоимость покупки.
Если вы решили все же приобрести мед на ярмарке, обращайте внимание на консистенцию и внешний вид продукта: мед не должен быть мутным, расслаиваться, в нем не должно быть осадка.
«Если есть возможность дегустации перед покупкой, не отказывайтесь. Понюхайте мед, попробуйте его. Аромат меда должен быть без посторонних запахов. Во вкусе не должно быть посторонних привкусов, кислинки или карамели», — рассказывает эксперт.
На каждую партию меда продавец на ярмарке должен иметь ветеринарное свидетельство, которое выдается Россельхознадзором, он подтверждает качество и безопасность.
Если такого свидетельства нет, лучше такой мед не покупать, заключила эксперт Роскачества.