Штормовой ветер и мощный ливень обрушились на Махачкалу
Непогода в Махачкале привела к разрушениям и заторам на дорогах. «Известия» публикуют кадры непогоды в четверг, 13 июня.
Непогода в Махачкале привела к разрушениям и заторам на дорогах. «Известия» публикуют кадры непогоды в четверг, 13 июня.
На представленных кадрах видно, как циклон вызвал песчаную бурю и мощные ливни в регионе. Центр Махачкалы стоит в пробках — дороги затоплены после дождя, рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов. Порывы ветра достигают до 25 м/с.
Пресс-служба МЧС Дагестана предупредила, что вода в реках может выйти из берегов, что спровоцирует частичные затопления. В ведомстве призвали местных жителей быть бдительными и предельно осторожными.
Очередной «мегаливень» идет и к Москве. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в период с 21:00 четверга до 3:00 ночи пятницы в столице выпадет 30 мл на 1 м столичных улиц.