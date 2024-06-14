02:05 (мск), источник: ТАСС

На Камчатке по метеоусловиям задержали четыре авиарейса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Четыре рейса из аэропорта города Елизово Камчатки отложены из-за погодных условий, следует из информации на онлайн-табло.

Источник: Reuters

Задержаны вылеты двух рейсов в Северо-Курильск, по одному в Усть-Хайрюзово и Оссору.

Как сообщили ТАСС в главном аэропорту Камчатки, пассажиры в гостиницах не размещались.

В некоторые районы Камчатки циклон подошел 13 июня, он принес в населенные пункты края дожди и порывистый ветер. В настоящее время в Петропавловске-Камчатском дождь, ветер около 10 м/с.

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