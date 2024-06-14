На Камчатке по метеоусловиям задержали четыре авиарейса
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Четыре рейса из аэропорта города Елизово Камчатки отложены из-за погодных условий, следует из информации на онлайн-табло.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Четыре рейса из аэропорта города Елизово Камчатки отложены из-за погодных условий, следует из информации на онлайн-табло.
Задержаны вылеты двух рейсов в Северо-Курильск, по одному в Усть-Хайрюзово и Оссору.
Как сообщили ТАСС в главном аэропорту Камчатки, пассажиры в гостиницах не размещались.
В некоторые районы Камчатки циклон подошел 13 июня, он принес в населенные пункты края дожди и порывистый ветер. В настоящее время в Петропавловске-Камчатском дождь, ветер около 10 м/с.