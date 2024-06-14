Синоптики спрогнозировали до +24 градуса и пасмурное небо в Москве 14 июня

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.
В Московской области днем прогнозируют от +20 до +25 градусов, ночью температура может снизиться до +9 градусов.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
Ранее, 13 июня, Гидрометцентр сообщил, что в Москве и Подмосковье до конца дня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и грозы.
До этого, 12 июня, Москву накрыл первый мегаливень с грозой. Позже в тот день столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что больше всего осадков выпало в СЗАО и ВАО. В столице и Подмосковье ветер валил деревья, в Щелково при падении одного из них погибли мужчина и мальчик.