Грядки под мухой. От чего надо в первую очередь беречь свой огород в июне
Июнь для огорода — один из самых опасных месяцев.
Июнь для огорода — один из самых опасных месяцев.
Большинство дачных посадок только что отцвело, понеся таким образом существенные потери в иммунитете. Между тем погода устанавливается в основном не только тёплая, но и влажная. А значит, жди болезней.
«Первым неприятным гостем чаще всего становится мучнистая роса, — рассказывает биолог Денис Терентьев. — Она способна поразить сразу много объектов: огурцы, томаты, листовые салаты, кабачки, практически любую огородную зелень, ягодные кустарники (особенно смородину и крыжовник)
К счастью, грибок, вызывающий мучнистую росу, не очень стоек. Справиться с ним, тем более если вы выявили болезнь быстро, не слишком сложно. На ранней стадии можно опудрить поражённую листву обычной золой, дать ей несколько часов на «работу» и тщательно смыть чистой водой. Если болезнь оказалась запущенной, то первым делом удаляем все сильно пострадавшие листья и побеги (их сжигаем). Затем обрабатываем растение фунгицидами. Стандартный набор на сегодня — это препараты типа «Скор»,
При пероноспорозе листва быстро покрывается противными белёсыми пятнами, а на нижней стороне листьев возникает плесень всех оттенков серого. «Если вдруг температура начинает резко скакать (например, за неделю с +27 до +20°C и наоборот), да ещё при этом выпадают прохладные дожди — вероятность появления пероноспороза высока. Поражает он в основном огурцы и луки, но встречается и на других овощных культурах, — говорит агроном Василий Яковлев. — При лечении этой болезни лучше не тратить время на “народные” средства — они тут не помощники. При первых же симптомах применяйте биофунгициды или (можно и совместно) стандартные медьсодержащие препараты».
В июне начинают свою вредительскую деятельность морковная и луковая мухи. «Против луковой мухи часто советуют применять полив подсоленной водой или разведённым нашатырным спиртом. Но я бы не рекомендовал ни того ни другого, — говорит агроном Пётр Синьковский. — Соль, пусть и в малых дозах, неполезна почве (содержит хлор), равно как и нашатырь. Если вам совсем не по душе препараты-инсектициды, лучше использовать берёзовый дёготь (1 чайная ложка на 1 литр воды). А из химсредств против неё хорошо работают “Алатар”, “Медветокс”, “Землин”.
А вот против морковной мухи сегодня надёжных препаратов нет. Однако с ней неплохо справляется настой полыни и отвар ботвы томатов. Кстати, для него вполне можно использовать бракованную рассаду.
Можно поступить ещё проще. Совместите посадки моркови и лука. И обеих мух сразу резко поубавится: луковая на дух не переносит морковную ботву, а морковная муха — лука".