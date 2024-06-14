Как вырастить крупную картошку без проволочника?
Эксперт объяснил, под силу ли дачнику добиться полезных мутаций.
Эксперт объяснил, под силу ли дачнику добиться полезных мутаций.
Любовь садоводов и огородников к крупным плодам — неистребима. Добиться увеличения объема и массы яблока или картофельного клубня желают многие и пускаются ради этого на всяческие эксперименты, подчас даже рискованные. Насколько достижима подобная цель? И стоит ли пускаться во все тяжкие ради удовлетворения страсти к гигантизму? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Применительно ко всем садовым и огородным культурам следует помнить непреложную истину. Размеры и вес плодов «закладываются» при селекции сорта или гибрида. Они носят несколько усредненный характер, определяя нижний и верхний предел. То есть, если тот или иной сорт картофеля предполагает вес клубня в разлете от 100 до 200 г, то в большинстве случаев так оно и будет.
Да, при этом возможны аномалии и отклонения в ту или иную сторону. Скажем, на один картофельный куст придется один или, допустим, три клубня из десяти, которые будут весить заметно больше — 300 г. Или — заметно меньше. Это определяется условиями выращивания и подобные отклонения весьма вероятны.
Получается, что дачнику надо попытаться «вычислить», что именно породило несортовой клубень. И затем воспроизвести это уже на грядке.
При этом наличие и активность вредителей являются одним из факторов, влияющим на указанные отклонения. В частности, проволочник вполне может стать причиной «измельчения» клубней картофеля и наоборот, его отсутствие способно сработать в сторону укрупнения.
Исходя из этого, можно попытаться увеличить число крупных клубней (вне зависимости от сорта). Для этого, когда картофель зацветет попробуйте внести смесь старого, хорошо перепревшего навоза, перегноя, золы и высушенной и измельчённой календулы — все в равных пропорциях. Из расчета граммов 200−300 на куст. Распределите смесь вдоль рядов картофеля, окучьте его на примерно две трети стебля и слегка увлажните почву. Дополнительная органика — только не переборщите с дозой! — повысит вероятность укрупнения, календула отпугнет проволочника. Если нет календулы, ее можно заменить на табачную пыль.