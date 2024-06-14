08:53 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптик рассказала, где в Москве выпало больше всего осадков 13 июня

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Больше всего осадков за сутки выпало на севере и северо-востоке Москвы, следует из карты распределения дождя, опубликованной в Telegram-канале главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой.

Синоптик рассказала, где в Москве выпало больше всего осадков 13 июня | Источник: © РИА Новости

Как следует из данных карты, за сутки на севере и северо-востоке Москвы выпало 87,2 и 80,6 миллиметра осадков соответственно. На западе выпало 55,8 миллиметра, а на северо-западе — 53,1 миллиметра.

В центре Москвы за сутки выпало 21,6 миллиметра осадков, а на юго-западе и юге — 19,7 и 17,8 соответственно.

Меньше всего осадков зафиксировали в на юго-востоке и востоке столицы, там за сутки выпало 16,3 и 14,1 миллиметра соответственно.

«Тринадцатого июня всего лишь 2 миллиметра дождя не хватило, чтобы перекрыть абсолютный суточный максимум этого дня. Он по-прежнему принадлежит 13 июня 1963 года», — написала Позднякова.

По ее словам, в каждом административном округе, за исключением Восточного и Юго-восточного, хотя бы один датчик отметил суммарное количество осадков, значительно превышающее климатический рекорд.

 Американцы проговорились про их главный секрет на Украине
Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»