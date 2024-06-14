11:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько может съесть саранча?

Говорят, что из Астраханской области движутся полчища саранчи. Чем она опасна?

Источник: Reuters

Саранча — это многоядные вредители. Когда они выедают свои любимые растения (например, полынь), начинают перемещаться на большие расстояния и пожирать всё, что им встречается на пути. В первую очередь злаковые и бобовые, — отвечает ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Ольга Корсуновская. — Вредитель невероятно прожорливый. Так, подсчитано, что пустынная саранча в Африке за день потребляет столько пищи с одного квадратного километра, сколько могут съесть 35 тыс. человек!

Обитающие в России виды саранчовых могут перемещаться на 250 километров. Плотность насекомых может доходить до нескольких тысяч экземпляров на 1 м². Одна самка в течение жизни может отложить по 150−200 яиц.

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