Как спасти смородину и крыжовник от затяжных дождей?
Эксперт рассказал о важности грамотного водоотвода.
Эксперт рассказал о важности грамотного водоотвода.
Ягодные кустарники, конечно, уважают влагу, но только в нужном количестве. Если доза ее превышена, особенно из-за продолжительных (пусть даже и не очень обильных) дождей, то смородине, крыжовник и многим другим это приходится не по нраву. Реакция на избыток влаги в воздухе ив почве — не самая здоровая, и лучше все этот негатив подавить зародыше. Только вот как это сделать?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Если дождливая погода устанавливается надолго (при этом температура воздуха особо не важна), то первыми дискомфорт у смородины и крыжовника начинают испытывать корни, поскольку зачастую огородные грядки прорыхлить не забывают, а вот точно так же обработать почву вокруг кустов — очень даже. Типичная картина на многих участках — смородина и крыжовник стоят буквально в лужах, а хозяева считают — ничего страшного в этом нет.
Очень даже есть, и чем тяжелее почва — тем страшнее. Мало того, что кустарники испытывают тяжелейшее кислородное голодание, так еще создается фундамент для подгнивая корневой системы.
Поэтому первое дело в данном случае — водоотвод и аккуратное, чтобы не нанести ран, рыхление почвы вокруг растений.
Следующий коварный враг — мучнистая роса. Это грибное заболевание практически всегда сопровождает затяжные дожди, поскольку для него создаются максимально комфортные условия, которыми грибки спешат воспользоваться. И вот лучше, конечно, возникновения лучше не допустить изначально. Отличная профилактическая мера — обработка (ее можно делать даже во время дождя) раствором кальцинированной соды и старого доброго хозяйственного мыла (оно нужно, чтобы целебный раствор не смывало тем самым идущим дождем). На ведро воды комнатной температуры берется 60−70 г кальцинированной соды, плюс 100 г мыльной стружки.
Если в дождях возникнет хотя бы коротенькая пауза, то более эффективной профилактикой послужит опрыскивание раствором обычной марганцовки. На ведро воды достаточно 2 г. Но под дождем так обработку делать не надо — все смоет и никакого положительного эффекта не возникнет.
Укрывать кустарники от дождя, сооружая крышу, навес