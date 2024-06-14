Любители «тихой охоты» в Ленобласти собирают небывалые урожаи грибов

Июнь в Ленобласти по-настоящему порадовал грибников. Любители «тихой охоты» активно делятся в социальных сетях фотоотчетами своих урожаев. В сообществе «Грибы и грибники СПБ» в социальной сети «ВКонтакте» даже развернулись дискуссии о том, не являются ли столь богатые «уловы» фотомонтажом.
Особенно щедрым на урожай оказался Тосненский район Ленинградской области. Именно оттуда приходят фотографии самых больших урожаев. Грибники собирают подосиновики, подберезовики, иногда встречаются и лисички.
Грибники, которые уже побывали на «тихой охоте», отмечают, что в лесу тепло и влажно. По их словам, первые грибы встречаются уже на выходе из машины. Дальше — больше.
По словам пользователя под ником Shanti Shanti, в лесу оказалось настолько много грибов, что пришлось делать выборку, так как складывать их стало некуда. При этом, по словам грибников, практически все грибы чистые и не червивые.
Единственное, что омрачило сбор грибов, — это большое количество комаров, поэтому грибники рекомендуют перед походом в лес воспользоваться репеллентом.
Июнь выдался богатым на грибы не только в Ленобласти. Ранее о богатых грибных урожаях сообщали грибники Подмосковья. Они находят подосиновики, маслят, сыроежки, свинушки, сморчки, шампиньоны и трутовики серно-желтые. Некоторым счастливчикам удается найти подберезовики и белые грибы.
Напомним, что с 12 октября 2023 года вступили в силу федеральные законы об ответственности за причинение вреда редким растениям и грибам, внесенным в Красную книгу. За причинение вреда краснокнижным грибам россиянам грозит штраф до 5 тыс. руб., а для юридических лиц размер штрафа составляет до 1 млн руб. Штраф грозит не только за сбор, но и за хранение, распространение, перевозку, рекламу и торговлю ими.