Чем опасны затяжные дожди для сада и огорода?
Эксперт раскрыл главные черты избытка влаги.
Эксперт раскрыл главные черты избытка влаги.
Среди тех, кто явно не любит крайности — садоводы и огородники в первых рядах. Для их тщательно лелеемых детищ одинаково нехороши и засуха, и совершенно неуместные в умеренных широтах «тропические» ливни. Хотя с последними вроде бы и можно смириться, ведь хороший полив — это, скорее, благо. Тем более, что для такового почву необходимо проливать на глубину в 6−8 см, а даже самый сильный дождь, идущий, условно говоря, полдня, способен хорошо увлажнить только слой в 2−3 см. Но все не так просто. В чем же дело?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Дело тут вовсе не в глубине пролива почвенного слоя для обеспечения растений должным количеством воды. Затяжные проливные дожди порождают целый комплекс проблем для дачников, которые подчас и не уладишь за короткое время и решать их приходится едва ли не до конца сезона. Впрочем, давайте по порядку.
Первое негативное последствие — увеличение влажности воздуха и, как следствие — резкое повышение вероятности заболевания грибными заболеваниями, причём самом широком спектре. От фитофтороза и мучнистой росы до разнообразных проявлений плодовой гнили. Грибки-патогены получают практически идеальные условия для развития и пользуются ими на все сто процентов.
Вторая крупная проблема — заметное снижение в почве целого ряда полезных микроэлементов, поскольку постоянный — пусть даже и несильный — поток вод просто-напросто вымывает их из почвы. Да и микроэлементом — азота, калия, фосфора — это тоже касается, хотя и в меньшей степени. Утрата этих компонентов чревата опять же активизацией болезней, например, — хлороза листвы. Придется восстанавливать баланс — в паузах или после прекращения череды ливней, но это дело не быстрое, за несколько дней почву должным образом не восстановить, а значит не исключены потери урожае.
Ну и наконец третья серьезная проблема — корневая система растений, всех без исключения. Долгие дожди создают предпосылки для ее кислородного голодания — слой воды (а он, даже при своевременном принятии контрмер, все равно оказывает влияние) препятствует правильному воздухообмену и способствует ухудшению состояния плодовых и овощных культур.
Ну и, в-четвертых, повышенная влажность активизирует таких вредителей, как тля и слизни.