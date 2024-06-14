20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чечне произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 в четверг, 13 июня, произошло в Чечне. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Reuters

Подземные толчки были зафиксированы в 14:02 на глубине 50 километров — в 67 километрах от Грозного.

Как сообщает издание Chechnyatoday, по другим данным землетрясение произошло в 17 километрах от села Итум-Кали Итум-Калинского района. МЧС республики о разрушениях и пострадавших не сообщало.

Ранее 13 июня сообщалось, что сильное землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на Камчатке. Подземный толчок зафиксировали в акватории Камчатского залива.

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