Как вырастить крупную клубнику на даче?
Эксперт рассказал о роли влаги в формировании размера ягод.
Эксперт рассказал о роли влаги в формировании размера ягод.
Разумеется, самый простой (ну, относительно, кончено) способ регулярно получать урожай крупных ягод клубники это — выращивать сорта с заведомо большими плодами. Но если такой возможности нет (а еще учтем и тот факт, что даже крупноплодные сорта по истечении определенных сроков могут мельчать), а больших размеров хочется?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Увеличить объем и массу ягод клубники вне зависимости от ее сортовых особенностей в принципе возможно. Причем это достигается совершенно нехитрыми методами.
Первый — естественно, дополнительные подкормки, причем еще и в сам период плодоношения. Состав такого добавочного меню не представляет из себя ничего особенного. Добавьте питательную смесь из перегноя и компоста — только хорошо вызревших, не свежих и не отлежавшихся как следует. Эффект будет сочнее, если после внесения смеси (которую надо еще тщательно перекопать, но при этом еще и очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему) грядку замульчировать.
Можно теми же опилками или даже черным нетканым материалом типа лутрасила, спанбонда или агроволокна. Это, конечно, чисто весенний прием против сорняков, но на увеличение крупности вполне может сработать.
Второй — полив. Клубника очень отзывчива на грамотные дозы влаги (именно грамотные, не чрезмерно обильные). И реагирует как раз увеличением объема и массы. Поэтому вы можете просто увеличить количество поливов и сделать их более обильными.
Если погода дождливая — не страшно. Добавив один полив в неделю вы достигнете цели — тем более, что здесь важна глубин проникновения воды в почву: дождь нужного проникновения не даст. А уж в засуху — тем более, можно смело добавлять два-три полива в неделю.
Но полив поливу — рознь. Поверхностное дождевание в данном контексте бесполезно и даже (при ясной и сухой погоде) отчасти вредно. Поливать следует строго под корни, однако распределять влагу необходимо равномерно, не допуская размыва почвы.
Но не могу умолчать про еще один аспект. Если сорт не предполагает крупных ягод, то увеличение их объема описанными способами неизбежно будет сопровождаться некоторым ухудшением качества плодов — они могут изобиловать пустотами внутри и излишней водянистости, становясь при это еще и менее сладкими.