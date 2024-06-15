Вильфанд предупредил москвичей об опасном индексе ультрафиолета в выходные

«Казалось бы, погода идеальная для отдыха, но нужно очень бережно относиться к себе, к своему кожному покрову. Потому что ультрафиолетовый индекс в субботу-воскресенье очень высокий, солнечные лучи насыщены максимальной энергией, поэтому в полуденные часы нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. Индекс достигает 5−6 условных единиц», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в выходные в Московской области ожидается температура воздуха 22−27 градусов тепла, в столице — 24−27 градусов тепла. «И что очень важно — никаких осадков, небо с переменной облачностью, даже малооблачно», — добавил руководитель Гидрометцентра.
Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.
При значениях индекса от 3 до 7 единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.