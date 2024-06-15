Часть Феодосии осталась без света из-за непогоды

«Сложные погодные условия вызвали отключение электроэнергии по городскому округу. Сейчас часть Коктебеля, Курортного, села Степное, часть Наниково остались без электроснабжения. В Феодосии тоже отсутствует электроэнергия в разных районах города», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным главы администрации Феодосии, аварийные бригады уже приступили к ремонту. В настоящее время в городе отсутствует стационарная телефонная связь, сообщить о проблеме можно по мобильному телефону.
В пятницу ГУ МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.