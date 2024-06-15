09:36 (мск), источник: ТАСС

Часть Феодосии осталась без света из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Часть городского округа Феодосии в Крыму осталась без света из-за аварийного отключения электроэнергии в непогоду. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

Источник: AP 2023

«Сложные погодные условия вызвали отключение электроэнергии по городскому округу. Сейчас часть Коктебеля, Курортного, села Степное, часть Наниково остались без электроснабжения. В Феодосии тоже отсутствует электроэнергия в разных районах города», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы администрации Феодосии, аварийные бригады уже приступили к ремонту. В настоящее время в городе отсутствует стационарная телефонная связь, сообщить о проблеме можно по мобильному телефону.

В пятницу ГУ МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

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