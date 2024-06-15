09:39 (мск), источник: © РИА Новости

Жителей Березовского района Югры предупредили о возможном паводке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе из-за угрозы паводка, сообщает окружное правительство.

Источник: РИА "Новости"

«В целях предупреждения возникновения ЧС, связанной с высоким уровнем воды в реке Ляпин в Березовском районе, введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В зоне возможного подтопления находятся поселок Саранпауль и деревня Хурумпауль. Отмечается, что местные жители проинструктированы о действиях в случае паводка, готов пункт временного размещения. Социальным объектам ничего не угрожает — они не подпадают в зону затопления, добавили власти.

Ранее сообщалось, что на всех реках округа наблюдаются колебания уровней воды, в зоне возможного подтопления находятся 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введен в Мегионе, Нефтеюганском районе, Сургутском районе и Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе.

Как уточняет региональный главк МЧС, на утро субботы в Нижневартовске подтоплено 253 приусадебных участка и имеется четыре перелива через проезжую часть, в Лангепасе — подтоплено 152 приусадебных участка, в Березовском районе — 29 земельных участков и в Нижневартовском районе — 5 земельных участков.

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