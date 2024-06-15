В Северной Осетии прогнозируют сильные дожди и штормовой ветер с градом
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июня. /ТАСС/. Сильные дожди со штормовым ветром и градом прогнозируются в Северной Осетии до 17 июня, сообщили в ГУ МЧС по республике.
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июня. /ТАСС/. Сильные дожди со штормовым ветром и градом прогнозируются в Северной Осетии до 17 июня, сообщили в ГУ МЧС по республике.
«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15, 16 и 17 июня местами на территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах — сели малого объема.