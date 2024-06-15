Мощные вспышки на Солнце вызовут геошторм на Земле в ближайшие дни
Магнитные бури ожидаются 15 и 16 июня.
Магнитные бури ожидаются 15 и 16 июня.
Мощные вспышки на Солнце, которые были зафиксированы 13 и 14 июня, вызовут геошторм на Земле в ближайшие дни.
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 15 и 16 июня на Землю обрушатся достаточно сильные магнитные бури.
Предполагается, что 15 июня на Земле ожидаются магнитные бури, которые будут почти незаметные для землян. А в воскресенье, 16 июня, возможен геомагнитный шторм.
Магнитные бури станут последствием серии мощных вспышек на Солнце, которые были отнесены к классу С и М.
Следующие сильные магнитные бури ожидаются на Земле 7 и 8 июля.