11:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Мощные вспышки на Солнце вызовут геошторм на Земле в ближайшие дни

Магнитные бури ожидаются 15 и 16 июня.

Источник: NASA

Мощные вспышки на Солнце, которые были зафиксированы 13 и 14 июня, вызовут геошторм на Земле в ближайшие дни.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 15 и 16 июня на Землю обрушатся достаточно сильные магнитные бури.

Предполагается, что 15 июня на Земле ожидаются магнитные бури, которые будут почти незаметные для землян. А в воскресенье, 16 июня, возможен геомагнитный шторм.

Магнитные бури станут последствием серии мощных вспышек на Солнце, которые были отнесены к классу С и М.

Следующие сильные магнитные бури ожидаются на Земле 7 и 8 июля.

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