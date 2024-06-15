Пляжи Анапы закрыли для купания из-за непогоды
КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Пляжи в Анапе Краснодарского края закрыли для купания из-за прохождения грозового фронта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города-курорта.
КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Пляжи в Анапе Краснодарского края закрыли для купания из-за прохождения грозового фронта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города-курорта.
«В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении.
В мэрии предупредили жителей и гостей города-курорта о необходимости соблюдения осторожности и личной безопасности.
В пятницу ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение сильных дождей, которые могут спровоцировать подъемы уровня воды в реках, а также смерчи над морем от Анапы до Магри.