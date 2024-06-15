Синоптик сообщил об осадках до 30 мм в столичном регионе с 17 июня
В столичном регионе в начале следующей недели, с понедельника, 17 июня, может выпасть до 30 мм осадков. Об этом 15 июня сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В столичном регионе в начале следующей недели, с понедельника, 17 июня, может выпасть до 30 мм осадков. Об этом 15 июня сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По прогнозам метеоролога, грозовые ливни опять придут в Москву из-за черноморского циклона.
«По нашим расчетам, за первые два дня новой недели “черноморец” может вылить на столицу до 10−15 мм осадков, а местами количество дождей составит 20−30 мм, что составляет около трети от июньской нормы», — указал Леус в своем Telegram-канале.
Что касается температуры, то она в начале недели будет колебаться от +23 до +26 градусов. Далее, в среду, 19 июня, небольшой антициклон прекратит осадки и прогреет воздух до +25…+28 градусов. Поэтому к концу недели нынешний июнь в Москве «имеет все шансы выйти на лидирующие позиции в списке самых влажных в XXI веке», резюмировал специалист.
Ранее, 14 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице на текущие выходные, 15 и 16 июня. Он сообщил, что столице ожидается комфортная солнечная погода и до +25 градусов. При этом, по его словам, температура воздуха будет выше нормы на 1−2 градуса.
С начала июня в Москве выпало 1,5 месячной нормы осадков. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за 13 дней июня в Москве выпало 118 мм осадков. По его словам, дожди продолжатся до утра пятницы и выпадет еще дополнительно 10 мм осадков. Самый «мокрый» июнь за всю историю метеонаблюдений был в 1909 году, тогда в городе выпал 191 мм осадков.