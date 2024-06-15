Назван неожиданный залог сочного шашлыка: что нужно правильно подобрать
Важно правильно выбрать конструкцию для жарки мяса.
Важно правильно выбрать конструкцию для жарки мяса.
Самой нужной вещью по выходным на даче становится не тяпка, не триммер и не садовые ножницы, а мангал. Жареное мясо — лучшая награда за все огородные труды. Но подходить к выбору металлоконструкции нужно очень тщательно и взвешенно. «МК» решил помочь в этом вопросе самым неискушенным читателям.
Чтобы блюда на углях получились вкусными, сочными и полезными, нужен правильный мангал, который обеспечит необходимую температуру и возможность установки шампуров или решетки на нужном расстоянии. Давайте разберемся, как его выбрать.
Современные производители предлагают обширный модельный ряд мангалов самых различных видов. Сейчас можно купить небольшие мобильные разборные комплекты, кованые стационарные мангалы и целые комплексы для барбекю.
Так или иначе правильная жаровня должна быть удобной, эргономичной, безопасной в процессе эксплуатации, расходовать минимальное количество топлива и не требовать постоянного раздувания с помощью фанерки.
Для стационарных мангалов худшим материалом является тонкая сталь, которая не обеспечивает должной устойчивости, плохо держит жар, под действием больших температур ее коробит. Именно такие сборные «одноразовые» мангалы продают в сетевых магазинах недорого.
Возле такого мангала нужно постоянно дежурить с «опахалом» чтобы раздувать угли, отчего шашлык получается плохим — снизу он обугливается, а сверху подгорает. Приготовить что-то на решетке тоже достаточно проблематично — необходимо постоянно переворачивать ее. Пожалуй, пожарить на скорую руку сосиски или сардельки такая конструкция способна.
И, конечно же, в качестве походного можно использовать разборный тип мангалов. Положительными сторонами будут малые габариты и небольшой вес, но и то он вряд ли переживет более одного сезона. Идеальные параметры для недорогого стационарного мангала должны соответствовать следующим значениям:
Такие требования позволяют с комфортом готовить различные блюда на углях часто и много, не боясь того, что конструкция прогорит. При необходимости можно подобрать такие модели, где предусмотрена дополнительная полка и возможность установки крыши.
На фабричных изделиях часто на боковых стенках делают прорези для шампуров, чтобы можно было их удобно переворачивать на 90 градусов, наиболее оптимальное расстояние между этими прорезями должно составлять 70−80 мм.
Наибольшее число вопросов при выборе модели мангала связано с высотой стенки. Тут можно посоветовать оптимальный вариант — 13−15 см, он позволит экономить топливо и в то же время готовить хороший шашлык. Если высота стенок будет в районе 18−20 сантиметров, шашлык будет «подвяливаться», чтобы этого избежать, необходимо много топлива для создания достаточного количества углей.