В Сочи предупредили о дожде с грозами и смерчах над морем 16 июня
Сильный дождь, гроза и ветер прогнозируются 16 июня в Сочи и на федеральной территории (ФТ) «Сириус», также существует опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.
Сильный дождь, гроза и ветер прогнозируются 16 июня в Сочи и на федеральной территории (ФТ) «Сириус», также существует опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В течение суток 16 июня 2024 года на территории Сочи и ФТ “Сириус” будет действовать неблагоприятный погодный прогноз. Ночью и утром возможно усиление юго-восточного ветра, при грозе порывы могут составлять 15−18 м/с», — говорится в Telegram-канале администрации города.
Кроме того, существует опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря на участке Магри — Веселое.
В администрации предупредили о том, что все городские службы работают в усиленном режиме. Там порекомендовали жителям и гостям региона воздержаться от отдыха у моря, а также не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.
При этом ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило в своем Telegram-канале о том, что до 16 июня в регионе действует штормовое предупреждение.
Ранее, 13 июня, штормовой ветер и мощный ливень обрушились на Махачкалу, что привело к разрушениям и заторам на дорогах. Циклон вызвал песчаную бурю и дожди в регионе. Порывы ветра достигали 25 м/с.