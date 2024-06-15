16:40 (мск), источник: Известия

В Сочи предупредили о дожде с грозами и смерчах над морем 16 июня

Сильный дождь, гроза и ветер прогнозируются 16 июня в Сочи и на федеральной территории (ФТ) «Сириус», также существует опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.

Источник: Типичная Анапа

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В течение суток 16 июня 2024 года на территории Сочи и ФТ “Сириус” будет действовать неблагоприятный погодный прогноз. Ночью и утром возможно усиление юго-восточного ветра, при грозе порывы могут составлять 15−18 м/с», — говорится в Telegram-канале администрации города.

Кроме того, существует опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря на участке Магри — Веселое.

В администрации предупредили о том, что все городские службы работают в усиленном режиме. Там порекомендовали жителям и гостям региона воздержаться от отдыха у моря, а также не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.

При этом ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило в своем Telegram-канале о том, что до 16 июня в регионе действует штормовое предупреждение.

Ранее, 13 июня, штормовой ветер и мощный ливень обрушились на Махачкалу, что привело к разрушениям и заторам на дорогах. Циклон вызвал песчаную бурю и дожди в регионе. Порывы ветра достигали 25 м/с.

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