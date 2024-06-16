В России потушили 50 природных пожаров за сутки
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 50 природных пожаров на площади 43 425 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 50 природных пожаров на площади 43 425 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.06.2024 года в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 50 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 43 425 гектаров», — говорится в сообщении.
К полуночи 16 июня на территории РФ было 115 лесных пожаров на площади 79 640 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) — там действовали 36 пожаров на 47 597 гектарах.