10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

На юге Сахалина произошли два землетрясения

В ночь на воскресенье, 16 июля, на юге Сахалина произошли два землетрясения. Об этом агентству РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Источник: РИА "Новости"

По словам специалиста, первое из них было магнитудой 4,1. «Эпицентр находился в 12 километрах западнее села Таранай в Анивском районе, очаг — на глубине 7 километров», — пояснила она.

Отмечается, что подземные толчки силой до 4 баллов ощутили жители в селах Огоньки, Таранай и в райцентре Анива, до 3 баллов — в городе Невельске. Сейсмолог заявила, что через час в том же районе последовало повторное землетрясение, но уже магнитудой 2,0.

Ранее мощное землетрясение произошло в акватории озера Байкал произошло мощное землетрясение. Его магнитуда в эпицентре составила 6,0.

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