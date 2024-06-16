В Подмосковье пожаловались на нашествие синих слизней: поедают кошачий корм и грибы
Их завезли из Европы.
Их завезли из Европы.
В Подмосковье начал распространяться экзотический вид слизня, который называют «европейский леопардовый слизень». Его завезли к нам несколько лет назад из Европы — и он вполне себе прижился, в основном, пока в наших лесах. В длину моллюск достигает 20 сантиметров, его цвет варьируется от темно-синего до иссиня-черного.
Подмосковные огородники в тревоге: «испанский» слизень, также завезенный к нам, оказался страшным вредителем — сметает все съедобное на дачных участках. Однако «леопард», несмотря на грозный вид, пока не представляет подобной угрозы. Более того: некоторые эксперты сообщают, что леопардовый слизень выполняет санитарные функции, пожирая яйца «испанского».
Пользователи Сети из разных концов Подмосковья и Москвы все чаще сообщают об удивительных находках — огромные слизни необычного цвета с леопардовой окраской на теле обнаруживаются то в лесу, то в парке. Они с удовольствием поедают грибы. В некоторых местах, как пишут грибники, из-за них не осталось уже ни одного целого белого.
Дачники сообщают, что иногда экзотические моллюски приползают к кормушкам для кошек: они отлично едят кошачий корм и пьют молоко. Есть даже любители, которые заводят их в качестве домашних животных и кормят курятиной.
Моллюск получил название большой придорожный слизень (Limax maximus), или «леопардовый слизень» (окраска его тела напоминает пятнистую шкуру представителя кошачьих). В длину эти слизни достигают 10−20 см. На своей родине этот моллюск считается лесным обитателем, а в новых местах старается держаться ближе к человеку: поселяется в садах, парках, вблизи жилых строений.
По данным научного сотрудника Ботанического сада Твери Елены Чернышевой, большой придорожный слизень ведет ночной образ жизни. Он может прятаться в подстилке, в погребах, в подвалах домов, расщелинах и под корой пней, под валежником и др. Большими группами этот слизень не встречается, чаще по 1−2 особи. Всеяден. Любит грибы, ест лишайники, может питаться фруктами, овощами, зеленью и отмершими листьями, способствуя переработке мертвой органики. А еще может вести себя как хищник — и охотиться за другими слизнями.
Как рассказал «МК» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский, европейский леопардовый слизень — существо впечатляющее и по размерам (для слизней он очень крупный) и по расцветке.
— Исходно он обитал в Западной и Центральной Европе, но в конце XX и начале XXI века с продуктами питания, посадочными материалами и почвой стал расселяться по всему миру. Сегодня он попал на все континенты, кроме Антарктиды. Он замечен даже в Новой Зеландии. И теперь он постепенно начал распространяться на восток, что, видимо, связано с глобальным потеплением климата. В России он встречается только в европейской части, и пока урона ни природным системам, ни сельскому хозяйству не наносит. Он, как и большинство крупных улиток, всеяден, но предпочитает растения. Но, повторяю, ущерба огородам и в целом сельскому хозяйству он не нанес, в отличие от его собрата Arion vulgaris, которого у нас называют «испанский слизень».
— Вы говорите о большом рыжем слизне?
— У нас есть два слизня, похожих на испанского: рыжий Arion rufus, который встречается у нас крайне редко и лесной слизень Arion ater. Тот, которого у нас зовут испанским, скорее коричневатый — и этот вид действительно опасен. Его тоже завезли к нам откуда-то из Центральной Европы. По миру он расселяется, начиная со второй половины XX века, но пока попал не на все континенты. Он более агрессивный, и он наносит существенный ущерб сельскому хозяйству.
— Научный сотрудник Ботанического сада Твери Елена Чернышова пишет в соцсети, что леопардовый поедает яйца испанского. Это так?
— Он может это делать, но не то, чтобы он за этими яйцами охотится. В целом же яйца слизней поедает много кто, например, хищные насекомые. Ведь это — шарики с большим количеством питательных веществ.
— Так может, имеет смысл заселить в огород «леопарда», чтобы он прогнал «испанца»?
— Селить кого-то в огород специально не надо. Большой дорожный слизень в первую очередь в огороде будет есть растения, так что эффект может случиться совсем не тот, которого вы ждете.
— Тогда как максимально эффективно уничтожить испанского вредителя?
— Самый надежный метод — ручной сбор, это касается любых видов слизней, которых у нас очень много. Но важно не забыть помыть после этого руки — слизни могут быть переносчиками паразитов, опасных для человека.
— То есть употреблять в пищу этих моллюсков тоже опасно?
— Если хорошо проварить, то съесть можно, все что угодно, что не является ядовитым, а никакого яда эти слизни не содержат. Хотя я бы не рекомендовал употреблять в пищу продукты питания, которые традиционно не употребляют.
— Некоторые огородники советуют ставить у грядок емкости с пивом — якобы слизни будут собираться в нем на запах…
— Есть много разных вариантов борьбы, но самое эффективное — ручной сбор. Пиво — пахучая субстанция, которая может их приманивать. Но точно также можно приманить их на кусок мяса.
Кстати, испанский слизень к Испании отношения не имеет. Его родина — Германия и Франция. И в Европе он считается одним из самым опасных моллюсков-вредителей культурных растений. Очень часто бывает, когда у слизня расширяется ареал обитания, случаются вспышки численности. Но затем численность стабилизируется — по мере того, как стабилизируется экосистема. Скорее всего, через 10−20 лет мы перестанем сталкиваться со вспышками численности, и эти виды слизней станут нашими привычными соседями.