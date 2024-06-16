15:18 (мск), источник: ТАСС

На востоке Китая наводнения затронули 3 города и 11 уездов

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Затяжные ливни в провинции Фуцзянь на востоке Китая привели к наводнениям в городе Цюаньчжоу с населением около 9 млн человек и еще в 2 крупных городах, а также в 11 сельских уездах.

Источник: AP 2023

Как сообщает Центральное китайское телевидение со ссылкой на местные власти, из берегов вышли 11 рек. Уровень воды в зонах затопления достигает 3,65 м. Согласно опубликованным данным, от наводнений непосредственно пострадали 179,8 тыс., эвакуированы почти 36 тыс. Спасательные работы продолжаются, к ним привлечены военные.

В провинции Фуцзянь частично остановлено железнодорожное сообщение.

Дожди в Фуцзяни идут с 9 июня, они сопровождаются грозами и сильным ветром. В провинции сохраняется предупреждение об опасности стихийных бедствий.

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