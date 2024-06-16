16:02 (мск), источник: © РИА Новости

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Интенсивные ливни и теплая погода ожидаются в Москве в предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 763 мм рт. ст. +21°
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе | Источник: © РИА Новости

Неделя в Центральной России, в теплом секторе циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии, стартует с интенсивных ливней, гроз с общим количеством осадков до 27 миллиметров, что составляет 35% от месячной нормы. В Москве ночью не ниже плюс 16 — плюс 18, днем плюс 23 — плюс 25 градусов", — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что дожди сохранятся и во вторник, ожидается до 9 миллиметров осадков с дневной температурой воздуха плюс 22 — плюс 24 градуса. В среду же осадки маловероятны.

«В ночь на четверг скользнет теплый фронт… Небо нахмурится, и прошумят сильные освежающие грозовые дожди — до 20 миллиметров или четверть от положенного за весь июнь, порывы ветра будут достигать штормовых 15−20 метров в секунду, дневная температура понизится до плюс 19 — плюс 21 градуса», — уточнил Тишковец.

Он добавил, что к концу недели усилится антициклональная деятельность и погода возьмет курс на постепенное улучшение.

«Что касается перспектив на вторую часть июня, то она представляется как умеренно теплая, без изнуряющей жары, положительное отклонение от нормы уменьшится, и даже с кратковременными волнами похолодания и мощными грозовыми ливнями — в копилку выпавших 124 миллиметров осадков в Москве добавится еще как минимум 51−56 миллиметров дождя, а значит, июнь в итоге получится переувлажненным более чем в два раза», — отметил Тишковец.

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