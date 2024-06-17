В Волгоградской области ожидаются град, грозы и штормовой ветер
ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Град, штормовой ветер до 25 м/с, ливни с грозами ожидаются в Волгоградской области в понедельник, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Град, штормовой ветер до 25 м/с, ливни с грозами ожидаются в Волгоградской области в понедельник, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Ночью и днем 17 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−25 м/с», — говорится в сообщении.
В министерстве предупредили о возможных повреждениях линий электропередач, повале деревьев, повреждениях кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, автотранспорта и высотной строительной техники, об увеличении случаев травмирования населения.
В ГУ МЧС России по региону рекомендуют закрыть окна в помещениях, на улице обходить шаткие строения и рекламные щиты. При парковке машин выбирать места вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не выходить на воду на маломерных суднах.
Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер от 24,5 м/с считается сильным штормом, который способен нести значительные разрушения строений, вырывать деревья с корнем.