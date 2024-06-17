Ученые из РФ первыми предложили метод борьбы с тайфунами

«Сделать такие взрывы можно на любой стадии развития тайфуна. Главное, чтобы они были в нужных местах и достаточной мощности. Расчеты показали: чтобы остановить всю вращающуюся массу в основании циклона, нам понадобится очень большая энергия. Для этого потребуется как минимум атомная бомба. Но если знать, где взрывать, можно ограничиться менее сильными взрывами. Чтобы это рассчитать, нужно знать скорость восходящего потока вокруг центра циклона, его геометрические параметры, диаметры и расстояния. По сути, нам нужно остановить не окружное, а восходящее вертикальное движение воздуха по всей окружности вокруг центра атмосферного вихря», — рассказал «Известиям» профессор Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ Сергей Баутин.
Выводы ученых были получены на основе предложенной ими собственной газодинамической теории восходящих закрученных потоков. Она объясняет, почему различные атмосферные явления, как, например, смерчи и тайфуны, закручиваются.
По мнению сотрудников НИЯУ МИФИ, это происходит из-за действия силы инерции, возникающей вследствие вращения Земли вокруг собственной оси, известной как сила Кориолиса. Хотя планета вращается сравнительно медленно, ее масса очень велика. Когда речь идет о достаточно большом потоке воздуха над ровной поверхностью, то ее действия достаточно для закрутки вихря.